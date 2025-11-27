Amatör Balıkçı Caretta Carettayı Kurtardı
Samandağlı amatör balıkçı Yüksel Kaya, teknesiyle denizde balık avlarken misinaya dolanmış nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağasını fark etti. Kaya, su yüzeyinde hareketsiz halde bulduğu caretta carettayı tekneye çekip ipi keserek kurtardı. Caretta caretta bir süre suyun üzerinde bekledikten sonra yeniden denize açıldı.
