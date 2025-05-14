Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Amasyalı öğrenciler Yeşilırmak Nehri'nin üstünde elektrik üretecek rüzgar türbini tasarladı

Amasyalı öğrenciler Yeşilırmak Nehri'nin üstünde elektrik üretecek rüzgar türbini tasarladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasyalı öğrenciler Yeşilırmak Nehri'nin üstünde elektrik üretecek rüzgar türbini tasarladı Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 2 öğrenci, Yeşilırmak Nehri'ne rüzgar türbini konuşlandırarak elektrik enerjisi üretiminin sağlanacağı bir proje tasarladı.

Amasyalı öğrenciler Yeşilırmak Nehri'nin üstünde elektrik üretecek rüzgar türbini tasarladı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 2 öğrenci, Yeşilırmak Nehri'ne rüzgar türbini konuşlandırarak elektrik enerjisi üretiminin sağlanacağı bir proje tasarladı. Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi öğrencileri Çağla Mantı ve Elif Azra Ergin'in projesi sergilendiği bilim fuarında dikkat çekti.

Tasarladıkları "Yeşilırmak Rüzgar Gücü Projesi" ile suyun akışını ve rüzgarı kullanarak elektrik üretmek istediklerini belirten 9. sınıf öğrencisi Çağla Mantı, "Türbinin prototipini kendi okulumuzda bulunan 3D yazıcı ile çıkardık. Suyun akışı için çamaşır makinesi pompası kullandık. Taşova'da yaşayanlar bilir. Irmak kenarında aşırı derecede bir rüzgar var. Suyun akışı da kesilmediği müddetçe kesilmez. Yani sürdürülebilir bir enerji. Yeşilırmak'ımız boşuna akmasın, doğru değerlendirilsin. O kadar su boşuna heba olmayıp enerjiye dönsün istiyoruz" dedi.

Sağlanacak enerjinin İlçenin aydınlatılmasında kullanılacak projeye danışmanlık yapan öğretmeni Bilal Ertuğrul da, türbinin ayak kısmında su değirmeninin de bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerini kutlayan Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ise, "Hem su enerjisini hem de rüzgar enerjisini kullanarak elektrik üretme anlamında bir prototip gerçekleştirmişler. İlçemizin doğal görünümü de göz önüne alındığında Yeşilırmak'ta son derece uygulanabilir bir proje olarak bizim dikkatimizi çekti. Bu gibi projelerle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını indirgeyebiliriz, hatta tamamen sıfırlayabiliriz diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Güncel
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.