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Amasya Yeşilırmak Nehri'nde Temizlik ve Dolgu Çalışmaları Sürüyor

Amasya Yeşilırmak Nehri'nde Temizlik ve Dolgu Çalışmaları Sürüyor
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Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü, Amasya'nın simgelerinden Yeşilırmak Nehri'nde temizlik ve dolgu çalışmaları yapıyor. Çalışmalar 9 iş makinesi ve 14 personel ile Hacılar Meydanı ve Yalıboyu mevkilerinde devam ediyor ve bir ay sürmesi planlanıyor.

Amasya Yeşilırmak Nehrinde, Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü tarafından temizlik ve dolgu çalışması yapılıyor.

Yapılan bu çalışma ile Amasya'nın en önemli simgelerinden Yeşilırmak Nehri'nin daha nezih ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Yeşilırmak Nehri'nde yapılan temizlik ve dolgu çalışmaları, toplamda 9 iş makinesi ve 14 personel ile Hacılar Meydanı ve Yalıboyu mevkilerinde devam ediyor.

Temizlik çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak bir ay sürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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