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Amasya ve Tokat'ta öğrenciler Gazze'deki soykırımı balon ve şiirlerle protesto etti

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Amasya ve Tokat'ta öğrenciler, İsrail'in Gazze'de 3 yılını dolduran soykırımını protesto etmek için etkinlikler düzenledi. Amasya'da şiirler okunup boykot anlatıldı; Tokat'ta Hıdırlık Meydanı'nda dua edildi ve balonlar Hıdırlık Köprüsü'nden gökyüzüne bırakıldı.

Amasya ve Tokat'ta öğrenciler, İsrail'in Gazze'de 3 yılını dolduran soykırımını protesto etmek, Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile Müdür Yardımcısı Bilal Baysal, Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bahçesinde düzenlenen programa katıldı.

Programda, Gazze direnişinin gençlere yönelik mesajları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu, Filistin ve Gazze temalı şiirler okundu, ezgiler seslendirildi.

Öğrencilere boykot bilincinin ve öneminin anlatıldığı etkinlikte, hazırlanan fotoğraf sergisi ile bayrak köşesi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Ayrıca öğrencilerin Gazze ve Filistin'de yaşananlara ilişkin duygu ve düşüncelerini yazılı olarak aktarabilmeleri amacıyla okulda görüş panosu da oluşturuldu.

Katipoğlu, öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen ve hafta boyunca farklı çalışmalarla devam edecek programlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gücümüzün yettiği, diliminiz döndüğü oranda bu zulmün karşısında durabilmek, çocuklarımıza bu bilinci oluşturabilmek adına bugün buradayız." dedi.

Tokat

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik programa katıldı.

Hıdırlık Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla balonlarını Hıdırlık Köprüsü üzerinden gökyüzüne bıraktı.

Öte yandan, öğrenciler, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'de 3 yılını dolduran soykırımını protesto etti.

Kaynak: AA
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