Amasya Valisi Doruk'tan feci otobüs kazası sonrası açıklama: 'Herhangi bir fren izi yok, 33 yaralının tedavisi sürüyor'
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Vali Doruk, kazanın detaylarıyla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti ve otobüsün yoldan çıkarak kanala çarptığını ifade etti. 33 yaralının tedavisinin devam ettiği bilgisini verdi.
Amasya Valisi Doruk'tan feci otobüs kazası sonrası açıklama: "Herhangi bir fren izi yok, 33 yaralının tedavisi sürüyor"
AMASYA - Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya'nın Merzifon ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasının ardından açıklama yaptı.
Kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Vali Doruk, "Sabah saatleri. Herhangi bir fren benzeri izi yok. Otobüs 100, 150 metre kadar yoldan çıkmış. Yolun kenarındaki kanala çarpması sonucu otobüsün yan yattığını değerlendiriyoruz. İhmal olayları yapılacak soruşturma sonrasında ortaya çıkacaktır" dedi.
İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan otobüste 6 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Vali Doruk, 33 kişinin tedavisine çevredeki hastanelerde devam edildiğini ifade etti.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.