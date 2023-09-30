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Amasya Valisi Doruk'tan feci otobüs kazası sonrası açıklama: 'Herhangi bir fren izi yok, 33 yaralının tedavisi sürüyor'

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Vali Doruk, kazanın detaylarıyla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti ve otobüsün yoldan çıkarak kanala çarptığını ifade etti. 33 yaralının tedavisinin devam ettiği bilgisini verdi.