Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bakan, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Bakan, vatandaşlara kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bakan, daha sonra Şehit Hava Pilot Üsteğmen Murat Türkmen'in ailesini ziyaret etti.

Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan, vatan için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık temennisinde bulundu.

Bakan, ardından "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 65 yılını dolduran çifte ziyarette bulundu.

Çift ile sohbet edip, evlilik anılarını dinleyen Bakan, "65 yıllık bir hayat arkadaşlığı ve birbirlerine halen sevgiyle bakan iki ulu çınarımız Ülviye teyze ve Mehmet amcamızı ziyaret ettik. Neredeyse bir ömrü beraber geçiren kıymetli büyüklerimizin saygı ve muhabbetleri tüm toplumumuza örnek olacak türden. Ömürleri bereketli olsun."ifadesinde bulundu.