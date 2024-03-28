Amasya Üniversitesi'nde Müzik Etkileşimli Kitap Okuma Etkinliği

Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsamettin Yasar Merkez Kütüphanesi'nde 60. Kütüphane Haftası dolaysıyla, "Müzik Etkileşimli Kitap Okuma" etkinliği düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Kütüphane Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilici piyano, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Akbulut Bilici ise yan flüt ile katıldı.

Bilici, etkinliği farkındalık oluşturmak amaçladıklarını düzenlediklerini belirterek, "Kitap okumanın önemini müzikle vurgulayalım istedik. Dinleyicilerimiz müzik eşliğinde kitap okudu. Uygun ritimli bir müzik, verimli bir okuma ve ders çalışma ortamı oluşturmamıza yardımcı olabilir." dedi.