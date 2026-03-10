Haberler

Amasya Dernekler Federasyonu Başkanı Sayar'dan Kaymakam Arslan'a ziyaret

Güncelleme:
Amasya Dernekler Federasyonu Başkanı Turan Sayar, Hamamözü Kaymakam Ertuğrul Arslan'ı ziyaret etti.

İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Amasya Günleri programına ilişkin istişarede bulunmak üzere Sayar ve beraberindekiler, Kaymakam Arslan'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, Amasya'nın kültürel değerlerinin tanıtılması, hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesi ve düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin değerlendirme gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

