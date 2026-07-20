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Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti
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Amasya'da park halindeki bir otomobile yorgun mermi isabet etmesi sonucu araç hasar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AMASYA'da park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti. Otomobilde hasar oluşurken, aracın sahibi polise şikayette bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Hacı İlyas Mahallesi Sahra Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan 05 AEY 334 plakalı otomobilin sağ arka kapısının üst kısmına, yorgun mermi isabet etti. Aracındaki hasarı fark eden otomobil sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobil üzerinde inceleme yaptı. 1 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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