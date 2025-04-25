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Amasya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Amasya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Yaralandı
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde yıldırımın isabet ettiği evde S.D. adlı bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu kontrol altında tutuluyor. Yetkililer, bölgedeki şiddetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde yıldırımın isabet ettiği evde bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Karaşar köyünde etkili olan sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti. Olayda evde bulunan S.D. yaralandı.

S.D, Göynücek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, hastaneyi ziyaret ederek S.D'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada ise şiddetli yağışların il genelinde etkisini sürdürdüğü belirtilerek, sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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