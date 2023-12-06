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Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

6 Aralık 2023 15:09 Son Güncelleme: 15:10 Abone Ol

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüpheliye ait araç ve eve baskın yaptı. Yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. A.K'nın uyuşturucuları F.K'dan temin ettiği belirlendi. F.K'nın evine düzenlenen operasyonda, 382,57 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve F.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.