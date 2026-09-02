Amasya'da Tır Tamiri Sırasında Otomobil Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Amasya'da seyir halindeyken arızalanan tırda yolcu olarak bulunan ve tırı tamir etmek için inen kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çevre yolunda H.Y'nin kullandığı 60 ADV 183 plakalı tırın arızalanması üzerine tırda yolcu olarak bulunan İlhan Ağırman (33) aşağı indi.

Ağırman'a tırı tamir ettiği sırada arkadan gelen M.B. yönetimindeki 34 BGJ 963 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ağırman, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA