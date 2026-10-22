Amasya'da siteye giren yaban domuzu, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

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Amasya'da bir siteye giren yaban domuzu, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Göllü Bağları Mahallesi Ayça Sokak'taki siteye akşam saatlerinde büyük bir yaban domuzunun girdiğini fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde anonslar yaptı.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri, domuzun saklandığı binaya girdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaban domuzu etkisiz hale getirildi.

Site sakinlerinden Bekir Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin başarılı bir operasyon yürüttüğünü belirterek, "Emniyet ve veterinerler geldiler, domuza müdahale ettiler. Vurdular, şimdi de dışarı çıkarıyorlar. Belediye görevlileri tahliyesini yapıyor. Operasyonu herhangi bir vatandaşımız zarar görmeden başarıyla tamamladılar. Bütün emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA