Amasya'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı Yapıldı
Amasya Valisi Önder Bakan, hastane yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek sağlık hizmetleri, yatırımlar ve yeni devlet hastanesinin durumu hakkında önemli bilgileri paylaştı.

Amasya Valisi Önder Bakan, hastane yöneticileri ve başhekimlerin katılımıyla, ildeki sağlık hizmetleri, yatırımlar ve yapımı devam eden yeni devlet hastanesinin ile ilgili toplantı yaptı.

Toplantıda, Amasya'daki sağlık altyapısının güçlendirilmesi, mevcut hastanelerin işleyişi ve yeni hastanenin tamamlanma süreci hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
