Amasya'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı Yapıldı

Amasya Valisi Önder Bakan, hastane yöneticileri ve başhekimlerin katılımıyla, ildeki sağlık hizmetleri, yatırımlar ve yapımı devam eden yeni devlet hastanesinin ile ilgili toplantı yaptı.

Toplantıda, Amasya'daki sağlık altyapısının güçlendirilmesi, mevcut hastanelerin işleyişi ve yeni hastanenin tamamlanma süreci hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.