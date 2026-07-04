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Otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Amasya'da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak belediye barınağına teslim edildi.

AMASYA'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, park halindeki araçtan kedi sesi gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç sahibine de ulaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede yavru kedinin otomobilin motor bölümüne girdiği ve burada sıkıştığı tespit edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında yerinden çıkan kedi, bu kez aracın arka teker kısmında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan kedi, belediye barınağına teslim edilmek üzere götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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