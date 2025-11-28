Haberler

Amasya'da Öğrenciler Sınıf Arkadaşları Olarak Sahipsiz Kedileri Sahiplendi

Güncelleme:
Amasya'daki Fatih İlkokulu'nda öğrenciler, okul bahçesinde buldukları sahipsiz iki yavru kediye sahip çıkarak onları sınıflarında beslemeye başladılar. Kediler, derslere katılarak sınıfın maskotu haline geldi ve öğrencilere hayvan sevgisini aşıladı.

Amasya'da bir ilkokulda öğrenciler tarafından bakılan sahipsiz 2 kedi, sınıfın maskotu haline geldi.

Fatih İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri, 3 ay önce okulun bahçesinde beslemeye başladıkları iki yavru kediye "Cingöz" ve "Boncuk" adını verdi.

Havaların soğumasının ardından kedilere, öğrenciler tarafından okul bahçesinde barınak yapıldı. Zamanla öğrencilerle sınıflara girip çıkan, sıraların arasında dolaşan, derslere katılan "Cingöz" ve "Boncuk" herkesin sevgisini kazandı.

Kediler sınıfın parçası haline geldi

Okulun müdür yardımcısı Ruhani Hupal, AA muhabirine, öğrencilerin kedileri çok sevdiğini, bu sayede çocukların hayvan sevgisinin pekiştiğini söyledi.

Kedilerin sınıfın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Hupal, şunları kaydetti:

"3/F sınıfı öğrencilerimiz bahçede kedileri üşür vaziyette bulmuşlar, sahiplenip sınıfımıza getirmişler. Bakımlarını yaptırarak sınıflarında misafir ettiler. Öğrencilerimizin de derse karşı ilgileri alakaları daha da arttı. Kediler hiç müdahale etmeden sınıf içerisinde doğal bir ortamda hareket ediyor. Hayvan sevgisi vicdanın bir göstergesidir. Bu konuda da çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Öğrencilerimiz boş zamanlarında sürekli kedilerle oynuyorlar. Onların yemesi, suyu, her şeyiyle ilgileniyorlar, gayet mutluyuz."

"Artık sınıfımızın öğrencisi oldular"

Öğrencilerden 8 yaşındaki Gökçe Tekin ise soğuk bir havada sahiplendikleri kedileri, okuldan mezun olana kadar beslemek istediklerini ifade etti.

Gülce Gamzeli ise kedilerle derslerin daha eğlenceli geçtiğini anlatarak, "Kediler çok üşüyordu. Çok tatlılar, biz onların mamasını, suyunu veriyoruz, sınıfımızda kalıyorlar. Öğretmenimiz aşılarını yaptırdı artık sınıfımızın öğrencisi oldular." diye konuştu.

Hasan Emir Tokul da "Kedileri yağmurda dışarıda titrerken bulduk. İkisini de sınıfımıza getirdik. Öğretmenimiz aşısını yaptırdı, onlar da sınıfımızın bir parçası oldu." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
