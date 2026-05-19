Amasya'da öğrenciler özel gereksinimli bireylerin saç bakımını yaptı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde mesleki eğitim merkezi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireylerin saç bakımını yaptı.

Şehit Murat Demirci Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, engelli bakım merkezindeki özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Etkinlikte özel bireylerin saç kesimi ve kişisel bakımlarını yapan öğrenciler, hem mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu hem de onlarla yakından ilgilenerek sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliklerin Merzifon'da devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında mesleki becerilerini toplumsal faydaya dönüştüren öğrencileri tebrik eden Yozgat, etkinlik sayesinde öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılık, empati ve gönüllülük bilinci kazandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Turan
