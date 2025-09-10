Amasya'da Öğrenciler Doğa ile Bütünleşti

Amasya'da lise öğrencileri "Teknolojiyi Bırak, Doğayla Bütünleş" etkinliğinde bir araya gelerek fidan dikti.

Gümüşhacıköy ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Teknolojiyi Bırak, Doğayla Bütünleş" etkinliği düzenlendi.

Hasan Coci Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapılan etkinlikte, öğrenciler, ilçenin Keltepe mevkisinde doğa yürüyüşü yaptı, ardından piknik alanında çeşitli etkinliklerle vakit geçirdi.

Öğrenciler daha sonra Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliği ekiplerinin rehberliğinde Dikmen Tepe bölgesine çam fidanları dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca öğrencilerin cep telefonları toplanarak teknolojiden uzak bir gün geçirmeleri sağlandı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından ise öğrencilere sağlıklı yaşam, doğa ile bütünleşmenin önemi ve teknolojinin aşırı kullanımının zararları hakkında bilgiler verildi.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Atilla Kuru, etkinliğin öğrencileri doğayla buluşturarak, güzel ve sağlıklı bir gün geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Bu açıdan etkinliğin faydalı geçtiğine inandıklarını vurgulayan Kuru, "Halk Sağlığı Haftası'nı öğrencilerimizle birlikte teknolojiden uzak, doğa ile iç içe bir şekilde geçirdik. Piknik yaptık, yürüyüş etkinliği düzenledik ve ağaç diktik. Çocuklara sağlıklı yaşam ve teknolojinin zararları hakkında bilgiler verdik. Umarım öğrencilerimiz için verimli ve unutulmaz bir gün olmuştur," dedi.

Hasan Coci Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Melisa Buse Uçar ise etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Doğa yürüyüşü yaptık, piknik yaptık, sosyalleştik. Ayrıca bu yıl yanan ormanlarımız için fidan diktik. Gerçekten çok güzel bir etkinlikti," ifadelerini kullandı.

Öğrenci Gizem Dündar da telefonların toplanmasının etkinliğe farklı bir boyut kattığını vurgulayarak, "Telefonsuz güzel zaman geçirebildiğimi fark ettim. Bu beni çok mutlu etti," dedi.