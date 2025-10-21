Amasya'da Muhtarlar Günü Kahvaltısı Düzenlendi
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi. Belediye Başkanı Kemal Şahin, muhtarların önemine vurgu yaptı.
Programda, yerel yönetim hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, karşılıklı sohbetler gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Kemal Şahin, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü rolü üstlendiğini ifade etti.
Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
Etkinliğe, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, İlçe Emniyet Amiri Onur Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Lokman Coşkun, SYDV Müdürü Mahmut Akbulut ve muhtarlar katıldı.