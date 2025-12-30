Haberler

Otomobil, Yeşilırmak'a uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da gece yarısı İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Emre Gülsoy hayatını kaybetti, yanında bulunan Batuhan K. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Emre Gülsoy (29) hayatını kaybetti, yanındaki Batuhan K. (34) yaralandı.

Kaza, gece yarısı kent merkezindeki İstasyon Köprüsü üzerinde meydana geldi. Emre Gülsoy'un kontrolünü yitirdiği 26 ER 251 plakalı otomobil, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Gülsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kendi imkanları ile sudan çıkan Batuhan K. de ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülsoy'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobil vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
