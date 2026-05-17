Amasya'da heyelanda kaya parçası düşen ev ve traktörde hasar oluştu

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev ve traktör kaya parçalarının altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin duvarı yıkıldı ve traktör hasar gördü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde heyelanda kaya parçası düşen ev ve traktörde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Yaylasaray köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu Ahmet Kavak'a ait iki katlı ev ve traktörün üzerine kaya parçaları düştü.

Heyelanda evin duvarı yıkıldı, bir traktör zarar gördü.

Evde yaşayan Kübra Kavak, AA muhabirine, sabah saatlerinde gürültüyle uyandıklarını belirterek, çok korktuklarını söyledi.

Evin duvarının yıkıldığını, kapı sıkıştığı için pencereden dışarı çıktıklarını anlatan Kavak, "Olay anına şahit olduğum için çok korktum." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Asalet Er de "AFAD başta olmak üzere ilgili kurumları aradık. Geldiğimizde toprak kayması hala devam ediyordu. Vatandaşlara uzak durmalarını söyledik. Şükür ölen veya yaralanan yok." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
