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Amasya'da KADES tanıtımı ile farkındalık artırılıyor

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Amasya polisi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasını tanıttı; ekipler, kentin yoğun noktalarında vatandaşlara uygulamanın kullanımı ve acil ihbar imkanları hakkında bilgi verdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Ekipler, kentin yoğun noktalarında gerçekleştirdikleri bilgilendirme çalışmalarında vatandaşlara KADES uygulamasının kullanımı ve acil durumlarda sağladığı hızlı ihbar imkanı hakkında bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kapsamda "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: AA
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