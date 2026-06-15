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Amasya'da otomobilin camına bırakılan not yavru kediyi kurtardı

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Amasya'da bir vatandaş, otomobilin camına bıraktığı notla araç sahibini uyararak yavru kedinin hayatını kurtardı. Araç sahibi Cemal Koç, duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Amasya'da duyarlı bir vatandaş otomobilin camına bıraktığı notla yavru kedinin hayatını kurtardı.

Sabah aracının yanına giden Cemal Koç, otomobilin ön camına iliştirilmiş "Arabanızdan yavru kedi sesi geliyor. Çalıştırmadan önce kontrol edin." notuyla karşılaştı.

Otomobilin kaputunu açan Koç, yavru kediyi bulunduğu alandan çıkardı.

Koç, AA muhabirine, aracında bulduğu notun kendisini duygulandırdığını ifade ederek notu yazan duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Bir şey almak için aracının yanına geldiğini belirten Koç, "Camda güzel bir not buldum. Bu beni mutlu etti. Çünkü Amasya'da böyle duyarlı insanların olduğunu hissettirdi." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
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