Haberler

Yeni doğan buzağıyı sırtında taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da kırsalda doğum yapan ineğinin buzağısını sırtına alan İsa Derici'nin eve kadar taşıdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

AMASYA'da kırsalda doğum yapan ineğinin buzağısını sırtına alan İsa Derici'nin eve kadar taşıdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldızköy köyünde yaşayan İsa ve Emine Derici çiftinin sahip olduğu 'Kırmızılı' isimli inek, kırsal alanda kayboldu. Çift, uzun süre dönmeyen ineklerini bulmak için araziye çıktı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrası çift, ineği buldu. Bitkin halde yerde yatan ineğin doğum yaptığı fark edildi. İsa Derici, buzağıyı sırtında taşıyarak eve götürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı

Sahilde korku dolu anlar

Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz

Buse Terim'den bomba itiraf: Babamın yanında...