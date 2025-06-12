Amasya'da Asker Eğlencesi Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Amasya'da Asker Eğlencesi Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
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Amasya'da bir asker eğlencesinden sonra 39 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişilerin, tavuklu yemek yedikten sonra rahatsızlandığı bildirildi.

AMASYA'da asker eğlencesinde verilen yemekten sonra rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan davetlilere tavuklu yemek ikram edildi. Eğlencenin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan 39 kişi rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastaneye kaldırılan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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