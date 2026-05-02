Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü
- Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak'taki 5 katlı binanın istinat duvarı, yağışın da etkisiyle alt tarafta bulunan bahçeye yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri alana güvenlik şeridi çekti, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Binada belediye ekiplerinin incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
