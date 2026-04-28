Amasya'da depo ve bağ evinde yangın

AMASYA'da, bir depo ve bitişiğindeki 2 katlı bağ evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Aydınlık köyünde saat 12.30 sıralarında F.S.'ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, deponun bitişiğindeki 2 katlı bağ evine sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında, ev ve depo kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı