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Kayıp Alzheimer hastası, dere yatağında yaralı bulundu

Kayıp Alzheimer hastası, dere yatağında yaralı bulundu
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ömer Yeşil (79), AFAD ekiplerinin 43 saat süren arama çalışması sonucunda dere yatağında yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Alzheimer hastası Ömer Yeşil (79), AFAD ekiplerinin 43 saat süren arama çalışması sonucunda dere yatağında yaralı halde bulundu.

Altınözü ilçesi Sivrikayak Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Yeşil, 6 Haziran gecesi evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yaşlı adama ulaşılamayınca bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'ın 3 araç, 8 personel ve 2 drone ile yürüttüğü çalışmalara sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek verdi. AFAD ekiplerinin 43 saat arama çalışması sonucunda Yeşil, zeytinlik alandaki dere yatağında yaralı halde bulundu. Dere yatağından ekipler ve vatandaşların oluşturduğu insan zinciriyle çıkarılan Yeşil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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