Alzheimer Hastası Mehmet Gümüş Şırnak'ta Bulundu
Mardin'in Midyat ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Gümüş, Cizre'de bir vatandaş tarafından bulunarak polise teslim edildi.
ŞIRNAK'TA BULUNDU
Mardin'in Midyat ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Gümüş (69), Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunarak polis merkezine teslim edildi. Gümüş'ün işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Salih KESKİN/ MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel