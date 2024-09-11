Alzheimer hastası adam kaybolduktan sonra bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası adam, ekipler tarafından bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Y.D'nin (81) eve dönmemesi nedeniyle çevrede arayan yakınları, ona ulaşamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 8 asayiş, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi ve iz takip köpeği ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.

Mahallenin Topun mevkisinde bulunan adam, 112 ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardında ailesine teslim edildi.