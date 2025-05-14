Alucra'daki şehitlikte yüksekokul öğrencilerinden temizlik ve çevre düzenlemesi
Giresun'un Alucra ilçesinde yüksekokul öğrencileri şehitlikte temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi.
Giresun'un Alucra ilçesinde yüksekokul öğrencileri şehitlikte temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hayata geçirilen "Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür" projesi kapsamında bir araya gelen Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, şehitlikteki yabancı otları temizledi, kabir taşlarını silip parke taşlarını düzenledi.
İlçe Müftüsü Şaban Korkmaz, etkinliğin gençlerin sorumluluk bilinci kazanmasına katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinlik sonrası şehitler için dualar edildi.
Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel