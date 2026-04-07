Hatay'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü Mustafa Karagön, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mustafa Karagön'ün (50) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Babatorun-Türkmen mezraası yolunda tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Karagön, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay