Haberler

Hatay'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü Mustafa Karagön, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Karagön'ün (50) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Babatorun-Türkmen mezraası yolunda tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Karagön, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

