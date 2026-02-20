Haberler

Hatay'da park halindeki araca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde park halindeki bir araca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Yenişehir Mahallesi'nde park halindeki başka bir minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada park halindeki araca çarpan minibüsün sürücüsü ile yanındaki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay
