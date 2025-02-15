Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Altınordu'da Yalnız Yaşayan Vatandaşın Evinden 10 Kamyonet Çöp Çıkartıldı

Altınordu'da Yalnız Yaşayan Vatandaşın Evinden 10 Kamyonet Çöp Çıkartıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişinin evinden toplamda 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, benzer olayların önüne geçmek için daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahincili Mahallesi sakinlerinden bazılarının, yalnız yaşayan kişinin evini çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri yönlendirildi.

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bir kişinin yaşadığı belirlenen evden iki günde 10 kamyonet çöp çıkarttı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Bu tür durumların önüne geçmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı olmalı, onları yalnız bırakmamalı ve ihtiyaç halinde gerekli mercilere bildirmeliyiz. Belediye olarak çevremizi ve halk sağlığını korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temiz ve yaşanabilir bir şehir için temizlik hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
img

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
img

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
img

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.