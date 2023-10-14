Alter'den yeni teklisi 'Gelmişine Geçmişine'

Müzik dünyasının değerli isimlerinden İlyas Keçeci'nin söz ve müziğiyle hazırlanan 'Gelmişine Geçmişine' adlı şarkı, Alter tarafından seslendiriliyor. Arabesk soundlarıyla dikkat çeken şarkı, bu yılın hit şarkılarından biri olmaya aday.

"Gelmişine Geçmişine" isimli teklisiyle müzikseverleri selamlayacak olan Alter, çarpıcı ve damar yorumuyla dertlere merhem olmaya aday. Müzik dünyasına birçok değerli eser kazandıran İlyas Keçeci'nin söz ve müziğini üstlendiği "Gelmişine Geçmişine" bu yılın hit şarkısı olma konusunda oldukça iddialı.

Özlenen arabesk soundlarıyla bezenen şarkının aranjesi Ceyhun Çelikten imzalı…Arabeskin derin ruhunu stüdyo ortamında minimalist ancak karizmatik bir imajla anlatan klibin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.