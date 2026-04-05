MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 29. yılında Havza'da anıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı tarafından anma etkinlikleri kapsamında Kevser Cami önünde Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının sergilendiği bir fotoğraf sergisi açıldı.

Sergiyi gezen MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Türkeş'in iyi bir devlet adamı olduğunu belirterek, "Türk milliyetçiliği davasının lideri, ömrünü milletine ve devletine adamış büyük devlet ve fikir adamı merhum Genel Başkanımız Lider Alparslan Türkeş'i rahmet, minnet ve özlemle andık. Onun emanetine sahip çıkmak, bizlere düşen en büyük sorumluluktur. Başbuğu ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla ve dualarla andık. Başbuğumuzun ve şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.

Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanı Yasin Köz ise "Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı olarak Başbuğumuzun vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla, Başbuğ Alparslan Türkeş'in hayatını anlatan fotoğraf sergisi açtık. Vefatının 29. yılında çeşitli etkinliklerle andığımız Başbuğumuzu rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Serginin ardından akşam namazına müteakiben Kevser Camisi'nde mevlit okutuldu ve vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Anmaya, MHP İlçe Başkanı Yüksel'in yanı sıra MHP İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyesi Ömür Gül ve vatandaşlar katıldı.