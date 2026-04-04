İletişim Başkanı Duran, Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü milletine adamış, inandığı değerler uğruna mücadeleden geri durmamış bir dava insanı olarak Türk siyasetinde derin izler bırakan Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."