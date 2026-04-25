Almus-Tokat kara yolunda bakım çalışması yapılıyor

Almus- Tokat kara yolunda bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tokat- Almus kara yolu 20 ve 25. kilometreleri arasında bozulan kara yolundaki onarım çalışmalarına Karayolları Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlandı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, yolun hasarlı bölümlerinin onarımına desteklerinden ötürü Vali Abdullah Köklü başta olmak üzere Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Karayolları ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz." dedi.