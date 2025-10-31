Almus'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Almus'ta öğrenciler, trafik konusunda bilgilendirildi.

Almus Emniyet Amirliği bünyesindeki Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından ilçe merkezinde öğrenim gören 55 öğrenciye trafik eğitim parkında trafik işaretleri ve genel trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Kurallar, öğrencilere uygulamalı anlatıldı.