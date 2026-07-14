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Belde belediye başkanlarından Almus Kaymakamı Kızılboğa'yı ziyaret

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Almus ilçesindeki belde belediye başkanları, Kaymakam Uğur Kızılboğa'yı makamında ziyaret etti. Kızılboğa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almus ilçesindeki belde belediye başkanları, Kaymakam Uğur Kızılboğa'yı ziyaret etti.

Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Akarçay-Görümlü Belediye Başkanı Ali Gümeş, Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan, Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene ve Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Kaymakam Kızılboğa'ya ziyarette bulundu.

Kızılboğa, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Almus'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt
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