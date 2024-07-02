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Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Gerçekleştirildi

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Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin genel kurulu, Kaymakam Emre Çömen başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Bağtaşı ve Cihet'in birlik üyeliğinden çıkarılması ve tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Kaymakam Çömen, KÖYDES Projesi kapsamında yapılacak işler hakkında bilgi verdi ve köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin genel kurulu gerçekleştirildi.

Kaymakam Emre Çömen başkanlığında Almus Fatıma Tüz Zehra Külliyesi konferans salonunda yapılan toplantıda, köy iken yeniden belde statüsünü kazanan Bağtaşı ve Cihet'in birlik üyeliğinden çıkarılması ve tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Kaymakam Çömen, ilçede KÖYDES Projesi kapsamında yapılacak işler hakkında bilgi verdi.

Köy muhtarlarının ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Çömen, taleplerin karşılanması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Bağtaşı Köydes Almus Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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