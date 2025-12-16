Haberler

Almus Kaymakamı Çömen, Göltepe köyünü ziyaret etti

Almus Kaymakamı Çömen, Göltepe köyünü ziyaret etti
Güncelleme:
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Göltepe köyünde KÖYDES Projesi kapsamında tamamlanan projeleri inceledi ve köy yolunun parke taşı kaplama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Göltepe köyüne ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ve Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Göltepe köyünü ziyaret etti.

Çömen ve beraberindekiler, 2025 yılında KÖYDES Projesi kapsamında Göltepe köyünde yapımı tamamlanan projeleri inceledi.

Kaymakam Çömen, yaptığı açıklamada, 2025 yılı KÖYDES Projesi kapsamında ihalesi yapılan Göltepe köy yolunda 10 bin metrekarede yaklaşık 2 kilometrelik parke taşı kaplama işini görerek yüklenici firmadan bilgi aldıklarını anlatarak, "Kış gelmeden yolun vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmak bizi ziyadesi ile mutlu etti, köyümüze hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
