Taşkın riskine karşı Turhal'da köprüler sökülüyor
Almus Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu belediyeye ait araç parkı sular altında kaldı. Eski bir otobüs ve cenaze aracı da etkilendi.
Almus Barajı'nda su seviyesinin yükselmesinin ardından Almus Belediyesi'ne ait baraj kenarındaki araç parkı su altında kaldı. Araçların park edildiği noktada bulunan eski bir otobüs ile cenaze aracı da yükselen sulardan etkilendi. Araçların kullanılmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı