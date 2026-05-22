Taşkın riskine karşı Turhal'da köprüler sökülüyor

ALMUS BELEDİYESİ'NİN ARAÇ PARKI SU ALTINDA KALDI

Almus Barajı'nda su seviyesinin yükselmesinin ardından Almus Belediyesi'ne ait baraj kenarındaki araç parkı su altında kaldı. Araçların park edildiği noktada bulunan eski bir otobüs ile cenaze aracı da yükselen sulardan etkilendi. Araçların kullanılmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı