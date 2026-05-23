Tokat'ta Almus Baraj Gölü'nde dolusavaktan akan su dronla görüntülendi

Tokat'ın Almus ilçesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Almus Barajı'nda dolusavaktan akan su, dronla görüntülendi.

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolmasının ardından ilçe genelinde su baskınları meydana gelirken, belediye garajı, Tufantepe'deki piknik alanı, çocuk parkı ve yürüyüş yolunun bir kısmı dün su altında kaldı.

Dolusavaktan su akışı ile suyun kanala döküldüğü bölge dronla bugün görüntülendi.

AFAD ve jandarma ekipleri, baraj gölünün etrafında güvenlik tedbiri aldı, bazı bölgelere ise giriş çıkış yasaklandı.