Tokat'ta Almus Baraj Gölü'nde dolusavaktan akan su dronla görüntülendi
Tokat'ın Almus ilçesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Almus Barajı'nda dolusavaktan akan su dronla kaydedildi. Su baskınları nedeniyle belediye garajı, piknik alanı ve çocuk parkı su altında kalırken, AFAD ve jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı.
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolmasının ardından ilçe genelinde su baskınları meydana gelirken, belediye garajı, Tufantepe'deki piknik alanı, çocuk parkı ve yürüyüş yolunun bir kısmı dün su altında kaldı.
Dolusavaktan su akışı ile suyun kanala döküldüğü bölge dronla bugün görüntülendi.
AFAD ve jandarma ekipleri, baraj gölünün etrafında güvenlik tedbiri aldı, bazı bölgelere ise giriş çıkış yasaklandı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu