Haberler

Almus Kaymakamı Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde incelemede bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almus Barajı'nda ocak ayında yüzde 38 olan doluluk, yağışlarla yüzde 100'e çıktı. Kaymakam Çömen incelemelerde bulunurken, Turhal'da set çalışmaları ve tahliyeler sürüyor. Tokat'ta ise taşkın riskine karşı köprü yıkım kararı alındı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde inceleme gerçekleştirdi.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü, son dönemdeki yağışlar sonucu tamamen doldu.

Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı.

Kaymakam Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Turhal ilçesinde de ekiplerin taşkın riskine karşı Yeşilırmak Nehri kenarlarında set oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Sel ve taşkın riskine karşı ilçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanların tahliyesi de sürüyor.

Tokat kent merkezinde ise yeni sanayi bölgesinde, Yeşilırmak üzerinde bulunan köprü için taşkına karşı önlem olarak yıkım kararı alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu