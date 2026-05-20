Almus Kaymakamı Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde incelemede bulundu

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde inceleme gerçekleştirdi.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü, son dönemdeki yağışlar sonucu tamamen doldu.

Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı.

Kaymakam Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Turhal ilçesinde de ekiplerin taşkın riskine karşı Yeşilırmak Nehri kenarlarında set oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Sel ve taşkın riskine karşı ilçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanların tahliyesi de sürüyor.

Tokat kent merkezinde ise yeni sanayi bölgesinde, Yeşilırmak üzerinde bulunan köprü için taşkına karşı önlem olarak yıkım kararı alındı.