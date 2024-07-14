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Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Aile içi meseleden kaynaklandığı tahmin edilen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı. Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA / Güncel

Baden-Württemberg Almanya Bild Saldırı Olay Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Sihirbazın Çırağı:

Yaklaşan On Üçüncü Cuma'nın etkisi altına girdi tüm dünya Altmış Gün ve saatler Sonra Neler Yaşatacak çok tedirginim. Bizleri uyaranlar gelmişti, onlarla istihza etmiştik.

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Leven Ergün:

YAPAN ORTAĞULU BİR KENEDİR

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