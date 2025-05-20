Almanya'da Otoyol Köprüsü İnşaatında Üç İşçi Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Freudenstadt şehrindeki otoyol köprüsü inşaatında yüksekten düşen 3 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, Freudenstadt'a bağlı Horb ilçesindeki otoyol köprüsünün inşaatında çalışan 3 işçinin yüksekten düştüğünü ifade etti.

Yetkililer, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel basında yer alan haberlere göre kaza, inşaat işçilerini taşıyan teleferiğin kablosunun kopması sonucu meydana geldi.

100 işçinin çalıştığı ve 2 yıldır devam eden köprü inşaatı geçici olarak durdurulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.