Almanya'da binlerce öğrenci Federal Meclisten geçen "askerlik hizmeti yasa tasarısını" protesto etti

Almanya'da öğrenciler, Federal Meclis'te kabul edilen zorunlu askerlik hizmetine ilişkin yasa tasarısını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenledi. Binlerce öğrenci, 'Savaş yerine mesleki eğitim yerleri' sloganlarıyla eylem yaptı.

Almanya'da öğrenciler, Federal Mecliste kabul edilen ve asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetine ilişkin yasa tasarısını protesto etti.

Ülke genelinde çeşitli gençlik ve öğrenci örgütlerinden oluşan "Zorunlu askerliğe karşı okul grevi" inisiyatifinin çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerine binlerce öğrenci katıldı.

Başkent Berlin'de Hallesches Tor metro durağının yakınında toplanan 3 binin üzerinde öğrenci, daha sonra Oranien Meydan'ına doğru yürüdü. Eyleme çok sayıda veli de katılarak çocuklarına destek verdi.

Göstericiler üzerinde "Savaş yerine mesleki eğitim yerleri", "Cepheye siz gidin", "Kim savaşa gitmek istiyor?" ve "Orduya katılmak benim yapacaklarım listesinde yer almıyor" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Protesto gösterileri aralarında Potsdam, Cottbus, Hamburg, Köln, Essen, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Ulm, Tübingen, Heidelberg gibi kentlerin bulunduğu yaklaşık 90 şehirde yapıldı.

İhtiyaca dayalı zorunlu askerlik hizmeti uygulamaya konulabilecek

Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı, bu sabah Federal Mecliste (Bundestag) kabul edilmişti.

Yasa tasarısına göre, 18 yaşına girenlere Alman ordusunda hizmet etmek için motivasyonu ve uygunluğunu saptamak amacıyla bir form gönderilecek.

Erkekler için bu formun doldurulması zorunlu olacak. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu hale getirilecek.

Erkekler, askere öncelikle gönüllülük esasına göre çağrılacak ancak gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılmaması durumunda, açığı kapatmak için ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik hizmeti uygulamaya konulabilecek. Bu duruma Federal Meclis vakti geldiğinde karar verilecek.

Almanya, Rusya tehdidi ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle toplam asker sayısını 2035'e kadar 460 bine çıkarmayı hedefliyor.

Tasarının, Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

