Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya'da aşırı sağcı bir terör örgütüne üye oldukları ve mülteci yurduna kundaklama saldırısı planladıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı Lasse G, Kalle K. ve Shawn Z'nin bugün Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında Brandenburg, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein'ın yanı sıra Bavyera, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde toplam 10 binada arama yapıldığı kaydedildi.

Mülteci yurduna saldırı planladıkları iddia ediliyor

Açıklamada, gözaltına alınan 3 kişinin "Terror 18" adlı bir örgütün üyeleri olduğu ifade edildi.

Örgüt üyelerinin Almanya'daki siyasi ve demokratik düzene karşı derin bir düşmanlık beslediği belirtilen açıklamada, örgütün devletle mücadele etmek ve toplumda korku yaratmak amacıyla ağır suçlar işlemeyi hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda örgütün kundaklama eylemleri ve şiddet saldırılarının yanı sıra yabancılara ve siyasi rakiplerine yönelik hedefli cinayetler planladığı iddia edildi.

Örgüt üyelerinin, Ekim 2026'nın sonunda bir mülteci yurduna kundaklama saldırısı düzenlemeyi planladıkları, ancak güvenlik güçlerinin müdahalesi sayesinde saldırının önlendiği bildirildi.

Kaynak: AA