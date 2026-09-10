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Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimi anketinde AfD önde

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Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri için yapılan son ankette Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 36 ile birinci sırada yer alıyor.

Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri için yapılan son ankette Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 36 ile birinci sırada yer alıyor.

Mecklenburg-Vorpommern'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri için INSA kurumu anket düzenledi.

Seçimden önce yapılan son ankete göre, AfD yüzde 36 oy ile birinci, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 33 oy ile ikinci sırada yer alırken, Sol Parti'nin (Die Linke) oyu yüzde 11, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) oyu da yüzde 7'de kaldı.

Yeşiller ise yüzde 5 ile seçim barajının sınırında yer aldı.

Yüzde 36'lık oy oranı AfD'nin tek başına hükümet kurması için yeterli çoğunluğu sağlamıyor.

AfD'nin bir koalisyon ortağı bulamaması halinde SPD, Sol Parti ve Yeşillerin oluşturacağı koalisyon sandalye dağılımına bağlı olarak matematiksel açıdan mümkün görünüyor.

Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim başarısının ardından AfD'nin Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim kampanyasında da ivme kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.

AfD'nin eyalet başbakan adayı Leif-Erik Holm, Saksonya-Anhalt'taki seçim sonucunun partisinin Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim kampanyasının son iki haftasına "gerçekten büyük bir destek" sağladığını söyledi.

Baltık Denizi kıyısındaki eyalet, özellikle turizm sektöründeki ağırlığıyla öne çıkıyor.

Mecklenburg-Vorpommern'de yaklaşık 1,3 milyon seçmenin 20 Eylül'de sandık başına gitmesi bekleniyor.

2021'de yapılan son eyalet meclisi seçimlerinde yüzde 39,6 oyla SPD birinci olmuş ve koalisyon hükümeti kurmuştu.

AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül Pazar günü yapılan seçimleri, yüzde 43,8 oyla açık farkla kazanmıştı.

Kaynak: AA
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